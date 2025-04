Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Essel/Buchholz: Brände in Wochenendgebieten

Heidekreis (ots)

16.04.2025 / Brände in Wochenendgebieten

Essel/Buchholz: Die Polizeiinspektion Heidekreis berichtete bereits von dem Brand eines Carports am vergangenen Samstagmorgen im Wochenendgebiet in Essel (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6012233).

Am Mittwochnachmittag wurde gegen 16:25 Uhr eine brennende Garage im Wochenendgebiet in Buchholz (Aller), Am Haifelde, gemeldet. Kurz zuvor gerieten zwei in der Nähe befindliche E-Bikes in Brand. Ob die Brände in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch den Zentralen Kriminaldienst geführt werden. In beiden Fällen ist die Brandursache zudem noch ungeklärt.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen in Tatortnähe in den Zeiträumen vor den gemeldeten Bränden, nimmt die Polizei unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell