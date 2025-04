Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Brennende Strohballen; Essel/A 7: Auffällige Fahrweise

Heidekreis (ots)

16.04.2025 / Brennende Strohballen

Walsrode: Zeugen meldeten in der Nacht zu Mittwoch, gegen 02:30 Uhr, brennende Strohballen, die auf einem Feld an der K 146, zwischen Düshorn und Krelingen, lagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die rund 300 Strohballen in Vollbrand. Diese brannten im Beisein der Feuerwehr kontrolliert ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Aufgrund der Gesamtumstände kann die Polizei eine vorsätzliche Brandstiftung derzeit nicht ausschließen und bittet um Hinweise unter 05191-93800.

16.04.2025 / Auffällige Fahrweise

Essel/A 7: In der Nacht zu Mittwoch kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis ein Auto, das zuvor in Schlangenlinien auf der A 7 in Richtung Hamburg unterwegs war. Dessen 18-jähriger Fahrer wollte sich noch anfänglich der Kontrolle entziehen, indem er dem "Bitte Folgen"-Signal zwar zunächst nachkam, dann aber kurz vor dem Gelände der Raststätte Allertal-Ost wieder auf die Autobahn fuhr. Der Streifenwagen konnte das Fahrzeug jedoch erneut einholen und ihn dann schließlich auf dem A27-Parkplatz "Krelinger Heide" überprüfen. Hier versuchte der provokante Fahranfänger weiterhin die Einsatzkräfte zu täuschen, indem er falsche Personalien angab. Da er auch bei dem anschließenden Körpertestverfahren negativ auffiel, erhärtete sich der Verdacht, dass der junge Mann möglicherweise unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Die Abgabe einer Urinprobe verweigerte er jedoch, sodass dem Walsroder zur weiteren Klärung eine Blutprobe entnommen werden musste. Eine Anzeige wegen der Angabe falscher Personalien ist ihm in jeden Fall sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell