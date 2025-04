Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Körperverletzung; Schneverdingen: Einbruch; Soltau: Alkohol am Steuer; Essel: Unfall; Soltau: Unfall; Heidekreis: Geschwindigkeitskontrollen; Walsrode/Essel: Zivilstreife rechts überholt

Heidekreis (ots)

13.04.2025 / Personengruppe schlägt auf Opfer ein

Walsrode: In der Nacht zu Sonntag wurde zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr ein 35-Jähriger auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Walsroder Innenstadt von mehreren Personen attackiert. Das verletzte Opfer soll dabei, am Boden liegend, getreten und geschlagen worden sein. Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

13.04.2025 / Einbruch in Einfamilienhaus

Schneverdingen: Unbekannte drangen in der Zeit vom 06.04.2025 bis zum 13.04.2025 in ein Einfamilienhaus in der Inseler Straße ein. Hierfür hebelten die Täter ein Fenster sowie eine Terrassentür auf und entwendeten schlussendlich Schmuck. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

13.04.2025 / Mit 1,78 Promille am Steuer

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am frühen Sonntagmorgen ein vollbesetztes Auto, das mit einer auffälligen Fahrweise in der Lüneburger Straße auffiel. Der Atemalkoholtest des 24-jährigen Fahrers ergab schließlich den Wert von 1,78 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte die Polizei seinen Führerschein sicher.

13.04.2025 / Motorradfahrer nach Wildunfall leicht verletzt

Essel: Ein 46-jähriger Motorradfahrer kollidierte am Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr mit einem Reh, als er die L 180 befuhr. Durch den anschließenden Sturz verletzte sich der Mann leicht. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

13.04.2025 / Unfall mit Rettungswagen

Soltau: Am Sonntagmittag kam es an der Rathaus-Kreuzung in Soltau zu einem Unfall mit einem Rettungswagen. Eine 56-jährige Autofahrerin reagierte auf den herannahenden Rettungswagen, der mit Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung fuhr, zu spät. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde jedoch niemand verletzt.

13.04.2025 / Geschwindigkeitskontrollen

Heidekreis: Auch die Polizeiinspektion Heidekreis beteiligte sich in der vergangenen Woche an den angekündigten Geschwindigkeitskontrollen. Hierbei konnten die Einsatzkräfte mehr als 100 Geschwindigkeitsverstöße feststellen und ahnden. In Walsrode kontrollierte die Polizei beispielsweise am Dienstagvormittag die Geschwindigkeit im Bereich einer Kindertagesstätte. In knapp 80 Minuten wurden zehn Überschreitungen gemessen - traurige Spitzenreiterin war eine 57-Jährige Frau, die mit ihrem Auto 82 km/h statt der erlaubten 50 km/h fuhr.

12.04.2025 / Zivilstreife rechts überholt

Walsrode/Essel: Am Samstagnachmittag befuhr eine zivile Polizeistreife die A 7 in Fahrtrichtung Hannover, als sie kurz hinter der Anschlussstelle Westenholz von einem Auto rechts überholt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle an der Raststätte Allertal stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Kokain stand. Ein entsprechender Urintest reagierte positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

