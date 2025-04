POL-HK: 1. Soltau, Schlägerei unter Fußballfans 2. Essel, Carportbrand 3. KV in Walsrode und Kirchboitzen 4. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Walsrode

Polizeiinspektion Heidekreis

1. Schlägerei unter Fußballfans von Eintracht Braunschweig

Am späten Freitagnachmittag kam es vor dem Bahnhof in Soltau zu einer größeren Auseinandersetzung unter Fußballanhängern von Eintracht Braunschweig. Diese wurden zuvor durch den Busfahrer dort abgesetzt, nachdem der Bus auf Grund eines Unfalls nicht mehr rechtzeitig zu Spielbeginn in Hamburg habe eintreffen können. Die Stimmung im Bus sei daraufhin zunehmend aggressiver geworden und der Busfahrer habe daher die Fahrt zunächst in Soltau beendet. Mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen konnte die Lage am Bahnhof schnell unter Kontrolle gebracht werden. Drei Fußballanhänger wurden im Verlauf der wechselseitigen Auseinandersetzung leicht verletzt. Im weiteren Verlauf verhielt sich die Gruppe zunehmend kooperativer, so dass sie die Rückfahrt mit dem Regionalzug nach Braunschweig antreten durften.

2. Brand eines Carports in Essel

Am Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei zu einem brennenden Carport im Moorkanalweg in Essel alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den in Vollbrand stehenden Carport vor. Durch das Feuer wurde das unter dem Carport befindliche Auto, ein Whirlpool und eine mobile Sauna zerstört. Ein vor dem Carport stehender Pkw wurde ebenfalls durch das Feuer stark im Frontbereich beschädigt. Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch unbekannt. Durch die sofort eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr wurde eine weitere Ausdehnung des Brandes glücklicherweise verhindert.

3. Körperverletzungen in Walsrode u. Kirchboitzen

Am Samstagmorgen, gegen 04:45 Uhr, kam es vor der "Keller-Bar" in Walsrode zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der unbekannte Beschuldigte hat mit Schlägen und Tritten derart auf das 32-jährige Opfer eingewirkt, dass dieses im Anschluss im Krankenhaus weiter behandelt werden musste. Am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, kam es zu einer weiteren Körperverletzung vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Kirchboitzen. Dem 21-jährigen Opfer wurde durch einen bislang unbekannten Beschuldigten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wer Hinweise zu den Tatgeschehen oder den Beschuldigten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Walsrode unter 05161/48640 zu melden.

4. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Walsrode

Am Sonntagmorgen, gegen 02:10 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw in der "Langen Straße" in Walsrode gekommen. Unmittelbar vor einer Bar kreuzte der alkoholisierte Fußgänger, ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn, so dass es trotz Ausweichmanövers des Fahrzeugführer zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger kam. Der 53-jährige Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer ebenfalls Alkoholeinfluss fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert 0,32 Promille; beim verletzten Fußgänger ergab der Test einen Wert von 2,02 Promille. Beiden Unfallbeteiligten wurden daraufhin eine Blutprobe entnommen.

