Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode/A 7: Mehrere Verstöße; Schneverdingen: Einbruch; Munster: Widerstand; Munster: Betrunken; Bispingen/A 7: Unfall mit Wolf; Schneverdingen: Unfallflucht

Heidekreis (ots)

11.04.2025 / Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle

Walsrode/A 7: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten in der Nacht zu Freitag eine 29-jährige Frau, die mit ihrem Auto die A 7 in Richtung Hamburg befuhr. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und zudem falsche Kennzeichen angebracht waren. Darüber hinaus reagierte ein Drogenvortest der Frau positiv auf Amphetamin sowie Methamphetamin. Zudem entdeckten die Kontrollkräfte bei der Fahrerin Betäubungsmittel, die zusammen mit den Fahrzeugschlüsseln sichergestellt wurden. Anschließend gab die 29-Jährige noch eine Blutprobe ab. Gegen die Magdeburgerin wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

10.04.2025 / Einbruch in leerstehendes Haus

Schneverdingen: Unbekannte drangen in der Zeit vom 27.03.2025 bis zum 10.04.2025 in ein leerstehendes Haus in der Oststraße ein. Zum Einstieg hebelten die Täter die Hauseingangstür auf. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

10.04.2025 / Zwei Einsatzkräfte der Polizei nach Widerstand verletzt

Munster: Im Rahmen der Überprüfung eines amtsbekannten Jugendlichen in der Lise-Meitner-Straße wurden am Donnerstagnachmittag eine 24-jährige Polizeibeamtin sowie ein 45-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Der Täter wollte zuvor flüchten und sich den polizeilichen Maßnahmen entziehen, da er dringend tatverdächtig war, ein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis geführt zu haben. Dabei kam es zu den Widerstandshandlungen. Der 45-jährige Polizeibeamte ist bis auf Weiteres nicht dienstfähig.

10.04.2025 / Mit fast zwei Promille am Steuer

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am späten Donnerstagabend einen 50-jährigen Autofahrer in der Soltauer Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Landkreis Celle unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,92 Promille. Dem 50-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Kontrollkräfte seinen Führerschein.

10.04.2025 / Unfall mit Wolf auf der Autobahn

Bispingen/A 7: Eine 27-Jährige befuhr am späten Donnerstagabend mit ihrem Auto die A 7 in Richtung Hamburg, als plötzlich ein zunächst unbekanntes Tier die Autobahn querte. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, wodurch ein erheblicher Schaden am Fahrzeug entstand. Bei der anschließenden Absuche stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelte, der nur noch tot aufgefunden werden konnte.

10.04.2025 / Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht

Schneverdingen: Am Donnerstag kam es zwischen 11:55 Uhr und 12:10 Uhr auf dem Penny-Parkplatz in der Rotenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein grauer VW Fox durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Da der Parkplatz zu diesem Zeitpunkt stark frequentiert war, hofft die Polizei in Schneverdingen (Tel. 05193-982500) auf Hinweise zur Unfallflucht.

