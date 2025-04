Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Ermittlungen zum Gebäudebrand aufgenommen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.04.2025 Nr. 2

10.04./ Ermittlungen zum Gebäudebrand aufgenommen Walsrode: Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis hat die weiteren Ermittlungen zu dem Gebäudebrand in Walsrode mit zwei Toten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6009968)aufgenommen. Zur Brandursache können nach jetzigem Stand noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur hierzu dauern an. Am Gebäudekomplex wird mindestens von einem hohen sechststelligen Brandschaden ausgegangen. Auch zur Identität der aufgefunden toten Personen laufen die Ermittlungen weiter, so dass auch hier derzeit noch keine Angaben erfolgen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell