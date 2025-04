Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Geldbörse beim Einkauf entwendet; Bispingen: Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen; Böhme: Fenster zu Wohnhaus aufgehebelt; Schwarmstedt: Einbrecher kann fliehen.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.04.2025 Nr. 1

09.04./ Geldbörse beim Einkauf entwendet

Walsrode: Trickdiebe entwendeten gegen 11:30 Uhr in einem Aldi-Einkaufsmarkt in der Sudetenstraße einer 87- jährigen Dame die Geldbörse aus dem Rucksack. Der Schaden beläuft sich 300 Euro.

09.04./ Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Bispingen: In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch machten sich unbekannte Täter an einem Baucontainer in der Peter-Otto-Meyer-Straße zu schaffen. Sie drangen gewaltsam über eine Tür in den Container ein und entwendeten daraus diverse Handwerkzeuge und elektronische Arbeitsmaschinen im Wert von 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bispingen, Tel. 05194/982460 entgegen.

09.04./Fenster zu Wohnhaus aufgehebelt

Böhme: Unbekannte Täter hebelten gegen 23:50 Uhr ein Fenster zu einem Wohnhaus in Bierde auf. Hinweise auf ein Eindringen in das Haus und Stehlgut liegen derzeit nicht vor. Der verursachte Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

10.04./ Einbrecher kann fliehen

Schwarmstedt: Am 10.04. gegen 00:15 Uhr wird ein Einbrecher, welcher gewaltsam in ein Textilgeschäft in der Mönkebergstraße eingedrungen ist, bei seiner weiteren Tatausführung durch einen Zulieferer gestört. Der unbekannte Täter kann fliehen und auch während einer Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Zeugenhinweise, insbesondere zu der flüchtigen, männlichen, ca. 180 cm großen Person nimmt die Polizei Schwarmstedt, Tel. 05071/800350 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell