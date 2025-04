Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Zeugen nach Taschendiebstahl gesucht

Heidekreis (ots)

07.04.2025 / Zeugen nach Taschendiebstahl gesucht

Walsrode: Bereits am 07.04.2025 (Montag) kam es gegen 14:00 Uhr in der Innenstadt von Walsrode zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 71-jährigen Frau. Die Dame ging gerade den Verbindungsweg von der Langen Straße zur Stadthalle (Hinrich-Wilhelm-Kopf-Weg) entlang, als ihr von hinten die mitgeführte Umhängetasche abgenommen wurde. Der Täter flüchtete anschließend mit dem Lederbeutel in Richtung Lange Straße und kann nur grob beschrieben werden. Demnach handelte es sich um einen jungen, großen Mann, der dunkel gekleidet war und eine Kapuze trug. Hinweise zur Tat oder zum flüchtigen Täter nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell