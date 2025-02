Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.2.2025, 17.25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten auf der L 793 in Höhe des Zubringers zur K 3 in Everswinkel. Ein 21-jähriger Sassenberger befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Freckenhorst und bog auf den Zubringer ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 41-jährigen Münsteraners. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten die Pkw des 41-Jährigen und des Sassenbergers gegen das Auto einer 39-jährigen Freckenhorsterin. Rettungskräfte brachten den Münsteraner und den 21-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser. Die 39-Jährige benötigte keine weitere Behandlung. Die total beschädigten Autos des 41-Jährigen und des Sassenbergers wurden abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell