Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.2.2025, 17.20 Uhr wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Straßen Zum Buddenbaum/Westring in Ennigerloh schwer verletzt. Der 66-Jährige überquerte mit seinem Fahrrad die Radfahrerfurt die Straße Zum Buddenbaum in Richtung Neubeckum. Hierbei wurde das Hinterrad des Ennigerlohers von dem Auto einer 20-Jährigen erfasst. Die Westkirchenerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße zum Buddenbaum in Richtung Westring und bog nach rechts auf die B 475 ab. Der 66-Jährige stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den Ennigerloher zu stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell