Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Mit Auto gegen Bus gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.02.2025, 6.55 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Neubeckumer Straße in Ennigerloh gegen einen Bus. Der 69-jährige Sassenberger war mit seinem Pkw in Richtung Westkirchen unterwegs, als der in den Gegenverkehr geriet. Der 49-jährige Oelder schaffte es, den Bus nach links zu ziehen und konnte damit einen Frontalzusammenstoß verhindern. Im Bus befanden sich mehrere Fahrgäste, die unverletzt blieben. Polizisten stellten den Führerschein des Sassenbergers wegen Verkehrsgefährdung sicher. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.000 Euro.

