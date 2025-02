POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei auf Karnevalstage vorbereitet - Behördenleiter appelliert an friedliches Miteinander

Warendorf (ots) - Ab Samstag, 1.3.2025 ändert sich die Sprechzeit des Bezirksdienstes in Drensteinfurt für jeden ersten Samstag im Monat. Die Sprechzeit in dem Büro im Rathaus am Landsbergplatz 7 beginnt nun um 11.00 Uhr und endet um 13.00 Uhr. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: ...

