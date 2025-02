POL-WAF: Sendenhorst. Mit Auto überschlagen

Warendorf (ots) - Aluminiumstangen im dreistelligen Kilo-Bereich sind am Samstag (22.02.2025, 12.15 Uhr) von zwei unbekannten Tätern in Oelde gestohlen worden. Die Täter fuhren mit einem weißen Sprinter mit MON-Ortskennung auf das Grundstück an der Straße Am Landhagen und verluden die Stangen in den Sprinter. Anschließend flüchteten sie nach rund fünf Minuten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in ...

