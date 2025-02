POL-WAF: Oelde. Täter stehen Alustangen

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben am Montagmorgen (24.02.2025, 03.00 Uhr) einen Pkw am Lilienthalweg in Ahlen, im Bereich des Hecks vermutlich in Brand gesetzt und sind anschließend geflüchtet. Zeugen hatten die Unbekannten in unmittelbarer Umgebung beobachtet. Polizisten stellten das Auto sicher und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

