POL-WAF: Drensteinfurt. Geänderte Sprechzeit des Bezirksdienstes - bitte beachten!

Warendorf (ots) - Am Montag, 24.2.2025, 5.45 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Auto eine Verbindungsstraße zwischen der Straße Rinkhöven und Telgter Straße in Sendenhorst. Die Warendorferin kam in einer Kurve mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Bei dem ...

