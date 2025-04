Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Essel/A 7: Verdacht der Trunkenheitsfahrt; Buchholz (Aller): Sattelzug verunfallt auf Autobahn; Bispingen: Frontalzusammenstoß bei Abbiegevorgang

Heidekreis (ots)

14.04.2025 / Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Essel/A 7: Verkehrsteilnehmer meldeten am Montagabend ein unbeleuchtetes und nicht abgesichertes Auto, das auf dem Seitenstreifen der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, kurz vor der Raststätte Allertal-West, stehen soll. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten das gemeldete Fahrzeug antreffen, eine dazugehörige Person jedoch nicht. An der in der Nähe befindlichen Raststätte konnte schließlich die Verantwortliche zu dem Fahrzeug ausfindig gemacht werden. Die 59-jährige Frau machte zunächst einen verwirrten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich den Wert von 2,55 Promille. Die Frau behauptete, erst nach der Autopanne Alkohol konsumiert zu haben. Ihr wurden daher zwei Blutproben mit einem zeitlichen Abstand von 30 Minuten entnommen.

14.04.2025 / Sattelzug verunfallt auf Autobahn

Buchholz (Aller): Am Montagmorgen kam ein Sattelzug gegen 06:20 Uhr von der A 7 in Fahrtrichtung Hannover ab, geriet dabei auf den Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Schwarmstedt und fuhr im dortigen Kurvenbereich schließlich in den Grünstreifen. Dabei kippte der Sattelzug auf die rechte Seite. Der leichtverletzte Fahrer, der vermutlich aufgrund eines medizinischen Zwischenfalles die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit. Zudem musste die Feuerwehr austretenden Kraftstoff ableiten und auffangen. Die Ausfahrt blieb für mehrere Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro.

14.04.2025 / Frontalzusammenstoß bei Abbiegevorgang

Bispingen: Eine 46-jährige Autofahrerin wollte am Montagmittag von der L 211 nach links auf die A7-Anschlussstelle Bispingen abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Bei dem anschließenden Frontalzusammenstoß verletzten sich die Fahrerin und der Beifahrer des vorfahrtberechtigten Autos leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

