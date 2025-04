Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Einbruch in Einfamilienhaus; Gilten: Mit 2,77 Promille auf dem Rad; Walsrode: Snackautomat aufgebrochen

Heidekreis (ots)

15.04.2025 / Einbruch in Einfamilienhaus

Schwarmstedt: Am Dienstag verschafften sich Unbekannte in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in Bothmer (An der Dörbrake). Hierfür hebelten die Täter ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

15.04.2025 / Mit 2,77 Promille auf dem Rad

Gilten: Verkehrsteilnehmer meldeten am Dienstagabend einen offensichtlich alkoholisierten Radfahrer, der die Rodewalder Straße in Schlangenlinien befuhr und dabei die gesamte Breite der Fahrbahn ausnutzte. Bei seinem anschließenden Atemalkoholtest wurde der Wert von 2,77 Promille angezeigt. Dem 47-jährigen Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

14.04.2025 / Snackautomat aufgebrochen

Walsrode: In der Nacht zu Montag wurde gegen 02:30 Uhr ein Snackautomat aufgebrochen, der in Benefeld, Am Breekamp, steht. Die Täter entwendeten dabei unter anderem mehrere Waren. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.250 Euro. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen in der Tatnacht nimmt die Polizei in Bomlitz unter 05161-949630 entgegen.

