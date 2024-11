POL-EL: Lünne - Kupferkabel gestohlen

Haren (ots) - Am Dienstag gegen 22.50 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Windkraftanlage an der Straße Oberlanger Schlot in Haren eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Meter Kupferkabel. Die Schadenshöhe wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

