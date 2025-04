Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Kirchboitzen: Friedhofskapelle angegangen; Walsrode: Weiterfahrt untersagt (mit Bild)

Heidekreis (ots)

15.04.2025 / Friedhofskapelle angegangen

Kirchboitzen: Unbekannte versuchten zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend in die Friedhofskapelle an der B 209 in Kirchboitzen zu gelangen. Dabei scheiterten die Täter jedoch am Aufhebeln der dortigen Holztür, die zum Abschiedsraum führt. Zudem wurde ein Fenster der Kapelle beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

14.04.2025 / Weiterfahrt untersagt (mit Bild)

Walsrode: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten bereits am Montagmorgen einen 19-jährigen Autofahrer in der Hannoverschen Straße. Schlussendlich musste dem jungen Fahranfänger die Weiterfahrt aus zweierlei Gründen untersagt werden. Zum einen reagierte ein Drogenvortest positiv auf THC, zum anderen entdeckten die Polizeibeamten im Fußraum ein Holzklotz, der anstelle eines Gaspedals zu sehen war. Auf Nachfrage erklärte der 19-Jährige, dass er das Stück anmontiert habe, weil das Pedal defekt gewesen sei. Die staunenden Einsatzkräfte schauten sich die Konstruktion näher an - fest montiert war der Holzklotz nicht wirklich. Alleine aus diesem Grund hätte der junge Mann, dem im Nachgang eine Blutprobe entnommen wurde, die Fahrt nicht fortsetzen dürfen.

