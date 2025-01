Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 60-jähriger durch umgestürzten Baum lebensgefährlich verletzt.

Delmenhorst (ots)

Am 06.01.2025, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 60-jährige aus Elsfleth die B 212 aus Richtung Brake kommend in Richtung Elsfleth. Kurz vor der Ortschaft Elsfleth stürzte ein Baum auf die Motorhaube des PKW. Der Fahrer hielt daraufhin an und stieg aus dem Fahrzeug aus. Aufgrund des anhaltenden Sturmes stürzte ein weiterer Baum um und erfasste den 60-jährigen am Kopf. Er musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zusammen mit dem Fahrzeugführer befanden sich drei weitere erwachsene Personen sowie ein Kind im PKW, welche unverletzt geblieben sind.

