Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Unfall; Heidekreis: Erbschaftsbetrug; Westenholz: Kontrolle; Schneverdingen: Nötigung im Straßenverkehr; Soltau: Zeugen zu Unfall gesucht

Heidekreis (ots)

27.04.2025 / Motorradfahrer übersehen

Walsrode: Ein 27-Jähriger wollte am Sonntagabend von der Dorfallee auf die B 209 in Honerdingen einbiegen und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten 18-Jährigen auf seinem Motorrad. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von fast 5.000 Euro.

27.04.2025 / Vorsicht vor Erbschaftsbetrug!

Heidekreis: Die Polizeiinspektion Heidekreis möchte aus gegebenem Anlass vor dem Phänomen des Erbschaftsbetruges warnen. Den Geschädigten werden dabei hohe Erbschaftssummen versprochen, teils von vermeintlich schwerkranken Reichen, teils von Vermögensverwaltern, die eine Erbschaft zu vergeben haben. Im weiteren Verlauf fordern die Betrüger dann Zahlungen, die vorab von den vermeintlichen Glückspilzen geleistet werden müssen. Dies beginnt oft mit Gebühren von wenigen hundert Euro und kann in Steuerforderungen von mehrere tausend Euro enden - eines ist aber immer sicher: Ein Erbe gibt es zu keinem Zeitpunkt! Mit der hohen Erbschaft vor Augen lassen sich die Opfer jedoch oftmals zu den Zahlungen überreden. Die Polizei rät daher:

- Antworten Sie solchen, vermeintlich lukrativen Anfragen nicht - die Betrüger sind gut geschult und können sehr überzeugend wirken! - Gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass niemand Geld zu verschenken bzw. zu vererben hat! - Überweisen Sie niemals Geld an fremde Personen/Firmen und wählen Sie in diesem Kontext keine gebührenpflichtigen Sondernummern (bspw. mit den Vorwahlen 0900, 0180, 0137 usw.)! - Geben Sie nicht Ihre Kontodaten heraus! - Verständigen Sie ihre Polizei, wenn Sie bereits Opfer einer solchen Straftat geworden sind!

26.04.2025 / Rucksack aus Auto geworfen

Westenholz: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis wollten am Samstagabend gegen 20:00 Uhr ein Fahrzeug auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover kontrollieren. Hierfür setzte sich der Streifenwagen vor das Auto und zog es mit dem "Bitte Folgen"-Signal auf den Pendlerparkplatz Westenholz. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 46-jährige Fahrer unter dem Einfluss von THC stand und zudem keine Fahrerlaubnis besaß. Darüber hinaus erhielt die Polizei von einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin Kenntnis darüber, dass der Beifahrer kurz vor der Kontrolle einen Rucksack aus dem fahrenden Auto geworfen hat. Die Polizeibeamten konnten den Rucksack im Seitenstreifen der A 7 entdecken, der mit diversen Zigarettenschachteln gefüllt war, die höchstwahrscheinlich aus einem Diebstahl stammen. Nach der Entnahme der Blutprobe und der Untersagung der Weiterfahrt für den Fahrer, wollte der Beifahrer die Fahrt fortsetzen. Dieser besaß zwar einen Führerschein, aber die Einsatzkräfte wollten dennoch "auf Nummer sicher gehen" und das anscheinend zu Recht. Der Drogenvortest reagierte nämlich positiv auf Kokain. Die beiden Männer durften daher nicht weiterfahren - zudem müssen sie sich auf mehrere Strafverfahren einstellen.

12.04.2025 / Nötigung im Straßenverkehr

Schneverdingen: Bereits am 12.04.2025 kam es zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr auf der Landesstraße 171 zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Ein 58-jähriger Mann fuhr hier mit seinem Rennrad in Richtung Schneverdingen auf der Fahrbahn, als ein bislang unbekanntes Auto trotz Gegenverkehrs ein sehr enges Überholmanöver durchführte. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, jedoch erlitt der Radfahrer hierdurch einen leichten Schock, da zudem auch kein Radweg zum Ausweichen vorhanden war. Kurz zuvor überholte das betroffene Auto einen weiteren Radfahrer ohne ausreichenden Abstand. Die Polizei in Schneverdingen sucht nun nach dem blauen Audi Cabriolet mit WL-Kennzeichen und bittet um Hinweise unter 05193-982500.

31.03.2025 / Zeugen und Helfer zu einem Unfallgeschehen gesucht

Soltau: Bereits am 31.03.2025 kam es gegen 13:00 Uhr im Bereich der Ausfahrt des Lidl-Marktes, Am Alten Stadtgraben in Soltau, zu einem Unfall. Hierbei kollidierte ein schwarzer VW Polo mit einem 10-jährigen Kind, das mit seinem Fahrrad den Weg des Autos kreuzte. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich nun Widersprüche. Nach Angaben der Beteiligten sollen noch nicht bekannte Zeugen den Unfall beobachtet und dem Jungen geholfen haben. Es werden daher Augenzeugen und Helfer gebeten, sich beim Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

