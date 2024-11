POL-KN: (Villingendorf/ Lkr. Rottweil) Kupferkabel von einer Baustelle gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (15.-19.11.2024)

Rosenfeld (ots) - Rund 19.000 Euro Blechschaden hat ein Unfall gefordert, den ein Autofahrer am Dienstagabend, gegen 22.45 Uhr auf der Landesstraße 409 zwischen heiligenzimmern und Vöhringen verursacht hat. Ein 19-jähriger Fahrer eines Fiat Tipo geriet auf der Fahrt in Richtung Vöhringen mit seinem Auto auf der nassen Straße ins Schleudern, kam in der Folge nach ...

