Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, 13.04.2025, zwischen 14.15 Uhr und 15.30 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken gegen einen blauen PKW Suzuki Swift, welcher in der Rosengartenstraße in Queraufstellung zum Parken abgestellt war. Der Suzuki wurde im Bereich der hinteren Tür auf der Beifahrerseite beschädigt, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 2500.- Euro entstand. Am PKW Suzuki konnten weiße Fremdlackanhaftungen festgestellt werden. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

