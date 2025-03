POL-HAM: Mit Nothammer-Unbekannter schlägt Autoscheibe ein

Hamm-Mitte (ots) - Nachdem er Kleidung im Wert von fast 1.000 Euro stehlen wollte, konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm einen 20-jährigen Ladendieb am Dienstag, 4. März, auf dem Richard-Matthaei-Platz festnehmen. Der Mann aus Geldersheim war dem Sicherheitsdienst kurz vor halb drei aufgefallen, als er mit Kleidung im Wert von rund 1.000 Euro ein Geschäft in dem Einkaufszentrum verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Die Kleidung verstaute er in einem mitgebrachten Koffer. ...

