Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Girls Day bei der Polizei in Zweibrücken am 03.04.2025 - Einblicke in den Polizeiberuf für junge Mädchen

Zweibrücken (ots)

Wie schwer ist denn eigentlich eine Schutzweste? Was befindet sich alles in einem Streifenwagen? Wie sieht eine Gewahrsamszelle von innen aus? Und vor allem: Wie kann ich Polizistin werden? Das alles und noch vieles mehr haben am vergangenen Donnerstag 32 junge Mädchen beim "Girls Day" bei der Polizeiinspektion Zweibrücken erfahren. Im Rahmen der bundesweiten Aktion öffnete die Polizei in Zweibrücken ihre Türen, um junge Mädchen für den Polizeiberuf zu begeistern. Begrüßt wurden die jungen Mädchen durch den Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken, Nicolai Zöller. Durch den Tag begleiteten sie drei Beamtinnen der Polizeiinspektion, welche dort im Wechselschichtdienst tätig sind und somit direkte Einblicke in den Beruf geben konnten. Sie erhielten die Gelegenheit, sich mit den verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Polizei vertraut zu machen, vom Streifendienst bis hin zu spezialisierten Bereichen wie der Kriminalpolizei oder der Diensthundestaffel. Besonders gefragt waren praktische Übungen, bei denen die Mädchen unter Anleitung der Beamten die Ausrüstung der Polizei testen konnten, darunter Handschellen und Schutzwesten. Der "Girls Day" fand großen Anklang bei den neugierig und motivierten Mädchen. Dieser ist Teil einer landesweiten Initiative, die darauf abzielt, den Anteil von Frauen in der Polizei zu erhöhen und den Beruf für junge Frauen zugänglich zu machen. Die Polizei setzt sich aktiv dafür ein, die vielfältigen Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen und den Weg für Frauen in den Polizeidienst zu ebnen./pizw

