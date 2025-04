Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zahlreiche Verstöße zum Auftakt der Speed-Week

Zweibrücken (ots)

Auch im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Zweibrücken werden diese Woche Geschwindigkeitsmessungen intensiviert. Als Teil des sogenannten "Blitzermarathons" überwachten die Beamten bereits am Montagmittag die Geschwindigkeit an unterschiedlichen Stellen. So auch zwischen 13:40 Uhr und 15:40 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße. Gemessen wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Kino. Während der zwei Stunden andauernden Verkehrsüberwachung wurden insgesamt 62 Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt. Somit war im Schnitt jede zweite Minute ein Auto zu schnell unterwegs. Gleich zwei Fahrer teilten sich mit 72 km/h bei erlaubten 50 km/h die negative Spitzenposition. Alle betroffenen Fahrzeugführer wurden direkt vor Ort kontrolliert und die Geschwindigkeitsüberschreitung geahndet.

An dieser Stelle weist die Polizei auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen hin. Das kann nicht nur das Leben von Anderen retten, sondern auch das eigene Leben.

Die Polizei Rheinland-Pfalz beteiligt sich an der Aktionswoche "Speed" des europäischen Polizei-Netzwerks ROADPOL (European Roads Policing Network). Die Aktionswoche findet vom 7. bis 13. April 2025 statt. Europaweit führen Polizistinnen und Polizisten in diesen Tagen vermehrt Kontrollen durch. Ein besonderer Fokus liegt auf dem 9. April 2025, dem europaweiten "Speedmarathon", an diesem Tag werden die polizeilichen Maßnahmen nochmals intensiviert und ausgeweitet. Die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr sollen durch die Aktionswoche verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken. |pizw

