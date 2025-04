Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Brand einer Lagerhalle

Zweibrücken (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, dem 06.04.2025, gegen 01:10 Uhr, teilen Anwohner des Etzelweges der Polizeiinspektion Zweibrücken mit, dass es in einer, im Hinterhof eines Anwesens befindlichen Lagerhalle zu einer Brandentwicklung gekommen sei. Da in dem besagten Lagerhaus eine nicht näher definierte Menge Feuerwerk gelagert wurde, wurden umliegende Wohnanwesen von Kräften der Polizei und des Katastrophenschutzes für die Dauer der Löscharbeiten evakuiert. Es kam zu keinen Personenschäden. Die evakuierten Anwohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Anwesen zurückkehren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. |pizw

