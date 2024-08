POL-GM: Versuchter Einbruch - Täter hatten keinen Erfolg

Wiehl (ots) - Ein Kindergarten in der Hindelanger Straße geriet am vergangenen Wochenende in den Fokus von Einbrechern. In der Zeit von Freitag bis Montag (2. / 5. August) hebelten sie die Eingangstür des Kindergartens auf und erlangten so Zutritt zu dem Gebäude. Dort durchsuchten sie die Schränke in allen Gruppen- und Büroräumen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt das ...

