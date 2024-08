POL-GM: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Engelskirchen (ots) - Indem sie ein Fenster aufhebelten, sind Unbekannte zwischen Freitagabend (2. August) und 10.30 Uhr am Sonntag erneut in eine Eventlocation in der Straße "Im Krümmel" eingebrochen. Was genau entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

