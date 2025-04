POL-PIZW: Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn anderen Autofahrer genötigt

Zweibrücken (ots) - Am Samstagabend, dem 05.04.2025, zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr ereignete sich in der Pariser Straße in Zweibrücken eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Motorrad beschädigt. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte beim Ein- bzw. Ausparken mit dem Motorrad, woraufhin dieses umfiel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

mehr