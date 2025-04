Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 09.04.2025, gegen 17.00 Uhr wurde der Polizei in Zweibrücken ein beschädigtes Verkehrszeichen in Form einer Richtungstafel in Bubenhausen im Einmündungsbereich der Landesstraße 471 (Bahneinschnitt)/Auffahrt zur BAB 8 in Richtung Pirmasens gemeldet. Augenscheinlich kollidierte ein derzeit unbekanntes Fahrzeug mit dem Verkehrszeichen, so dass Sachschaden entstand. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile, vermutlich von einem schwarzen VW herrührend, festgestellt werden. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

