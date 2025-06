Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Einbrecher schlagen zu

Am frühen Montagmorgen brachen Unbekannter in eine Waschanlage in Langenau ein.

Ulm (ots)

Kurz nach 3 Uhr waren die Täter in der Wankelstraße am Werk. Dort brachen sie, mutmaßlich mit einem Brecheisen, die Stahltür zu einem Verwaltungsraum des Waschparks auf. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und flüchtete unerkannt. Die Polizei Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Schadenshöhe an der Einrichtung wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

++++1109718

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell