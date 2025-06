Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: DEIG-Einsatz ermöglicht sichere Ingewahrsamnahme: 37-Jähriger kam in fachärztliche Betreuung

Großkrotzenburg (ots)

(fg) Ein Polizeieinsatz führte am Sonntagabend in Großkrotzenburg zur erfolgreichen und verletzungsfreien Ingewahrsamnahme eines 37-jährigen Mannes, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Durch den Einsatz eines Distanz-Elektro-Impulsgeräts (DEIG) konnte die Streife in der Karlsbader Straße die Situation lösen und dem Mann die benötigte medizinische Hilfe zukommen lassen, die aus ärztlicher Sicht dringend notwendig war und das Tätigwerden der Beamten auslöste.

Gegen 17.30 Uhr war die Polizeistreife zu dem Einsatzort gerufen worden. Vor Ort redeten die Einsatzkräfte zunächst deeskalierend mit dem 37-Jährigen. Da sich die Lage auf kommunikativem Weg jedoch offensichtlich nicht lösen ließ und sich Widerstandshandlungen des körperlich überlegenen 37-Jährigen deutlich abzeichneten, kündigten die Polizisten den möglichen DEIG-Einsatz mehrfach an. In der Folge setzten sie das Einsatzmittel ein, wodurch der Mann widerstandslos in Gewahrsam genommen werden konnte. Der 37-Jährige wurde im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Sowohl der Betroffene als auch die eingesetzten Kräfte blieben nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Gleichwohl wurde der 37-Jährige durch einen Rettungswagen umgehend medizinisch betreut. Der Einsatz zeigt eindrucksvoll, wie das moderne Einsatzmittel "DEIG" in Verbindung mit geschultem Handeln dazu beitragen kann, potentiell kritische Situationen sicher und verletzungsfrei zu bewältigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell