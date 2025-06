Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat den schwarzen BMW X6 geklaut?; Zeugensuche nach Raub von Bargeld ; 39-Jähriger soll Fahrzeuge beschädigt, angehalten und Fahrzeuglenker angegriffen haben und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Wer hat den schwarzen BMW X6 geklaut? - Offenbach/ Nordend

(cb) Wer hat den schwarzen BMW X6 geklaut? Das fragen die Beamten des Fachkommissariats in Offenbach und suchen Zeugen des Fahrzeugdiebstahls. Der Fahrzeugeigentümer parkte den schwarzen Wagen mit M-Kennzeichen am Montag, gegen 19 Uhr, am Fahrbahnrand der Taunusstraße (60er-Hausnummern). Als er sein Fahrzeug am Dienstag, gegen 13 Uhr, nutzen wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte sein Auto gestohlen hatten. Wie die Täter die technischen Sicherungen unbemerkt überwinden konnten, ist ebenfalls Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Zeugen gesucht: Motorrad gestohlen - Offenbach / Bürgel

(cb) Ein Motorrad, welches am Fahrbahnrand in der Von-Behring-Straße, dort im Bereich der 70-er Hausnummern abgestellt war, wurde von bislang Unbekannten gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 10.40 Uhr und Montag, 23.30 Uhr. Bei dem entwendeten Motorrad mit OF-Kennzeichen handelt es sich um eine weiß/rote CBF von Honda. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der 069 8098-5100 an die Polizei in Offenbach.

3. Schwarzer Audi nun ohne Außenspiegel: Hinweise erbeten - Neu-Isenburg

(cb) Einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als dieser den linken Außenspiegel eines schwarzen Audis beschädigte. Der schwarze A6 parkte am Fahrbahnrand in der Friedensallee (150er-Hausnummern), als am Donnerstag, gegen 0.30 Uhr, als der Unbekannte mit seinem Fahrzeug den Spiegel auf der Fahrerseite abfuhr. An der Unfallörtlichkeit aufgefundene Hinweise, lassen vermuten, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen VW UP gehandelt haben könnte. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 06102 2902-0 mit der Polizei in Neu-Isenburg in Verbindung zu setzen.

4. Zeugensuche nach Raub von Bargeld - Dietzenbach

(fg) Zwei Unbekannte raubten am frühen Samstagmorgen, gegen 2 Uhr, zwei Jugendliche in der Königsteiner Allee im Bereich der Fußgängerbrücke (über der Velizystraße / Bundesstraße 459) aus, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Die beiden Täter hätten sich den zwei Passanten in den Weg gestellt und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld gefordert. Einer der Täter entnahm letztlich 20 Euro aus der Tasche eines Geschädigten. Anschließend flohen die beiden mit ihrer Beute. Der Polizei liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- circa 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schmale Statur - hatte eine Kappe auf dem Kopf, trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Bauchtasche

Täter 2:

- circa 16 -18 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, schmale Statur - trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze lange Jogginghose und soll das Klappmesser geführt haben

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Wohnungseinbrecher erbeutete Bargeld - Mühlheim am Main

(cb) Einbrecher die am Dienstag in eine Wohnung im Müllerweg (10er-Hausnummern) eingebrochen waren, konnten etwa tausend Euro Bargeld erbeuten. Die Ganoven verschafften sich, zwischen 11.30 Uhr und 19.30 Uhr, Zutritt in das Mehrfamilienhaus und begaben sich in den siebten Stock. Im Anschluss, so die derzeitigen Erkenntnisse, hebelten die Langfinger die Wohnungstür auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit dem aufgefundenen Bargeld flüchteten sie schließlich. Das Einbruchskommissariat in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Kripo Hotline (Telefonnummer 069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

6. Handwerkerfahrzeug aufgebrochen - Mühlheim am Main

(cb) Aus einem weißen VW Transporter haben bislang Unbekannte zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 7.20 Uhr, verschiedene Werkzeuge im Wert von etwa 3.500 Euro gestohlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen näherten sich die Täter dem weißen T6, welcher in der Dietesheimer Straße(70er-Hausnummern) parkte, schnitten eine Öffnung in die Schiebetür und konnten so dann die Tür entriegeln und öffnen. Zeugen setzen sich bitte unter der 069 8098-1234 mit der ermittelnden Kripo in Verbindung.

7. 39-Jähriger soll Fahrzeuge beschädigt, angehalten und Fahrzeuglenker angegriffen haben - Hainburg / Hainstadt

(cb) Die Seligenstädter Polizei wurde am Dienstag kurz nach 13 Uhr über einen Mann informiert, der in der Martinstraße (20er-Hausnummern) wahllos Reifen von parkenden Autos zerstechen würde. Daraufhin eilten die Ordnungshüter zum Geschehensort. Vor Ort konnte ein 39-jähriger Mann festgestellt werden. Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen, informierten Fahrzeugführer die Beamten, dass der 39-Jährige auf seinem Fahrrad mehrere fahrende Fahrzeuge gestoppt habe, die Fahrertür aufgerissen und dann die Fahrzeuglenker "gekniffen" habe. Eine 75-jährige Autofahrerin erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Laut Zeugenaussagen soll der vorläufig festgenommene Mann zudem mehrere am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge beschädigt haben. Da sich der Mann augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik überstellt. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung zu. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizei in Seligenstadt zu melden.

Offenbach, 25.06.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell