Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrolle der Polizeiautobahnstation Südosthessen: Polizisten stoppen Mann ohne Führerschein sowie einen Raser und Schutzfrauen vor Ort beteiligten sich mit Präventionsstand an "MINTmachtag"

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Kontrolle der Polizeiautobahnstation Südosthessen: Polizisten stoppen Mann ohne Führerschein sowie einen Raser - Autobahn 66

(cb) Im Verlauf des Dienstages führten Beamte der Autobahnstation Südosthessen mobile Kontrollen auf der Autobahn 66 durch. Hierbei fiel den Ordnungshütern in Fahrtrichtung Frankfurt der Fahrer eines weißen VW Polo auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 36-jährigen Hanauers an der Anschlussstelle Maintal / Dörnigheim mussten die Polizisten feststellen, dass dieser bereits seit über zwei Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein vor Ort sicher. Auf den 36-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen des Verdachtes des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis zu. Auch seine Ehefrau wird nun Post von der Polizei bekommen, denn auch sie hat sich durch das Zulassen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis strafbar gemacht. Etwas später am Tage mussten die Schutzleute einen Tesla-Lenker aus dem Verkehr ziehen, nachdem dieser die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern um 93 Stundenkilometer überschritten hatte. Der 30-Jahre alte Mann wurde durch die ViNAS-Beamten (ViNAS steht für "Video-Nachfahrsysteme Autobahnen und Schnellstraßen") mit seinem Tesla am Ausbauende der A 66 im dortigen Baustellenbereich mit 173 Kilometern pro Stunde zu viel gemessen. Nachdem er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.400 Euro bei den Ordnungshütern hinterlegte, durfte er vorerst seine Fahrt fortsetzen. Auf den Tesla-Fahrer kommt nun ein mehrmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und sowie etwa 750 Euro Bußgeld zu. Die Durchführung dieser und ähnlicher Kontrollen bleibt weiterhin ein zentrales Anliegen der Beamten des Polizeipräsidiums Südosthessen, um so weiterhin die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

2. Schutzfrauen vor Ort beteiligten sich mit Präventionsstand an "MINTmachtag" - Gelnhausen

(fg) Bei sommerlichen Temperaturen herrschte viel Andrang am Präventionsstand der Polizei, an dem die Schutzfrau vor Ort für Erlensee, Polizeihauptkommissarin Julia Koch und die Schutzfrau vor Ort für Maintal, Polizeioberkommissarin Heike Lachmann, am Dienstagnachmittag für Kinder im Alter von etwa sechs bis zwölf Jahren ansprechbar waren. Im Rahmen polizeilicher Präventionsarbeit nahmen die Schutzfrauen vor Ort am sogenannten "MINTmachtag" der Volkshochschule der Bildungspartner Main-Kinzig GmbH teil. Am Polizeistand konnten die Kinder getreu dem Motto der Veranstaltung, unter anderem selbst aktiv Fingerabdruckspuren sichern und sich im Lösen polizeilicher Rätsel üben. Auch die Polizeitattoos von Kinderkommissar Leon waren sehr beliebt. Einige der kleinen "Forscherinnen und Forscher" waren so sehr an den vielfältigen Aufgaben der Polizei interessiert, dass sie Fragen rund um den Polizeiberuf stellten.

Offenbach, 25.06.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

