POL-PDLD: Edenkoben - Kunstwerke für die Polizei

Edenkoben (ots)

Aufgrund der jahrelangen guten Zusammenarbeit zwischen der Paul-Gillet-Realschule und der Polizei Edenkoben wurde ein Kunstprojekt ins Leben gerufen. Schüler der 5. und 10. Klasse fertigten in ihrem Kunstunterricht Bilder, die sie der gegenüberliegenden Polizeidienststelle zur Verfügung stellten. Die erforderlichen Bilderrahmen wurden zuvor von der Polizei beschafft. Die Kunstgemälde wurden am heutigen Tage in einer kleinen Feierstunde durch die Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrerinnen übergeben. Diese finden ab jetzt ihren Platz in den Räumlichkeiten der Edenkobener Polizeiinspektion. In dem Zusammenhang kam man sich überein, dass man weitere Kunstwerke für die Polizei fertigt und hierbei die gute Kooperation im Präventionsbereich fortsetzt.

