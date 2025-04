Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Laserkontrolle im Baustellenbereich

B10/AS LD-Nord (ots)

Am 09.04.2025, zwischen 13:45 Uhr und 15:00 Uhr, wurde im Baustellenbereich der der B10, in Fahrtrichtung BAB65, auf Höhe der Anschlussstelle LD-Nord eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Hierbei konnten 20 Verkehrsteilnehmer kontrolliert werden, welche die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. Bei erlaubten 50 km/h wurde die traurige Spitzenreiterin mit gefahrenen 100 km/h gemessen. Diese erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320 EUR, 2 Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell