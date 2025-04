POL-PDLD: Kollision mit Reh

Bad Bergzabern (ots) - Brand am Anbau einer Obdachlosenunterkunft - Tatverdächtiger in Haft Am Dienstag, den 08.04.2025 gegen 18:00 Uhr, kam es an der Außenfassade einer Obdachlosenunterkunft in Bad Bergzabern zu einem Brandausbruch. Durch das Feuer wurden die Eingangstür und Teile der Gebäudefassade ...

mehr