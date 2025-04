Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Bad Bergzabern (ots)

Brand am Anbau einer Obdachlosenunterkunft - Tatverdächtiger in Haft

Am Dienstag, den 08.04.2025 gegen 18:00 Uhr, kam es an der Außenfassade einer Obdachlosenunterkunft in Bad Bergzabern zu einem Brandausbruch. Durch das Feuer wurden die Eingangstür und Teile der Gebäudefassade beschädigt.

Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf andere Gebäudeteile verhindert werden.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Derzeit wird von einem Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich ausgegangen.

Nach den bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen 59-jährigen ehemaligen Bewohner der Unterkunft, welcher am Tatort vorläufig festgenommen werden konnte.

Der Tatverdächtige wurde heute dem Haftrichter am Amtsgericht Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die genaue Brandursache und die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell