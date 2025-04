POL-PDLD: Betrunken gefahren

Herxheim (ots) - Am vergangenen Samstagvormittag, dem 05.04.2025, kam es in Herxheim zu einem dreisten Trickdiebstahl. Die 81-jährige Geschädigte befand sich gegen 10:45 Uhr in der Oberen Hauptstraße, als sie durch einen bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser bat sie um den Wechsel eines Geldbetrages, was die Geschädigte bereitwillig tat. In einem günstigen Moment nutzte der unbekannte Täter die ...

mehr