POL-PDLD: Fahrzeugbrand

Wörth am Rhein (ots) - Am Dienstag, den 29.04.2025 ab 18:00 Uhr, lädt die Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu einem Berufsinfoabend ein. Die Veranstaltung findet in unseren Räumlichkeiten in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 in 76744 Wörth am Rhein statt. Wir informieren euch über die vielfältigen Aufgabenbereiche, Tätigkeitsfelder und die ...

Ein Dokument

mehr