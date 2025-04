Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berufsinfoabend der Polizei Wörth

Wörth am Rhein (ots)

Am Dienstag, den 29.04.2025 ab 18:00 Uhr, lädt die Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu einem Berufsinfoabend ein. Die Veranstaltung findet in unseren Räumlichkeiten in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 in 76744 Wörth am Rhein statt. Wir informieren euch über die vielfältigen Aufgabenbereiche, Tätigkeitsfelder und die Einstellungsvoraussetzungen des Polizeiberufs im Land Rheinland-Pfalz. Der Berufseinstieg ist sowohl für Abiturienten und Realschüler, als auch für Quereinsteiger möglich. Anmeldungen für die Teilnahme der Interessierten (inkl. Eltern) werden unter Angaben des vollständigen Namens, des Alters, sowie der telefonischen Erreichbarkeit unter piwoerth.einstellungen@polizei.rlp.de entgegengenommen. Ergreift Eure Chance und kommt vorbei! Wir freuen uns auf Euch!

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell