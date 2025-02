POL-OH: Kennzeichen entwendet

Fulda (ots) - Fulda. In der "Hintere Schleifersgasse" versuchten Unbekannte am Montag (24.02.) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro an der Wohnungstür. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de . (RK) Kontakt: Polizeipräsidium ...

