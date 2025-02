Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots)

Burghaun. Am Donnerstag (27.02.), in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:05 Uhr, wurde auf dem REWE-Parkplatz in der Hersfelder Straße in Burghaun eine Verkehrsunfallflucht begangen. Der schwarze VW Golf eines 62-Jährigen wurde hierbei beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell