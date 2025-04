Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autodiebstahl aus Garage- Zeugen gesucht

Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht von Montag, 07.04.2025, auf Dienstag, 08.04.2025, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Auto aus der Garage eines Anwesens im Bereich Straße Im Bögel in Maximiliansau. Bei dem entwendeten Auto handelt es sich um die Marke Opel, Modell Corsa in der Farbe Grau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, welche im benannten Zeitraum im Bereich Maximiliansau verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder das Auto gesichtet haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. Um sich gegen Fahrzeugdiebstähle besser schützen zu können gibt die Polizei folgende Hinweise: - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert. - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. - Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. - Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren. - Professionelle Autodiebe brechen auch in Häuser oder Wohnungen ein, um in Besitz des Fahrzeugschlüssels zu gelangen. Da Fahrzeug- und Hausschlüssel meist in der Diele liegen oder am Schlüsselbrett hängen ist es dann ein Leichtes Fahrzeuge sogar aus einer abgeschlossenen Garage zu entwenden.

Weitere Hinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell