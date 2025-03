Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Firmenfahrzeug aufgebrochen Werkzeug gestohlen

Nordwalde (ots)

An der Ladestraße ist zwischen Donnerstagabend (06.03.25), 20.00 Uhr, und Freitag (07.03.25), 08.10 Uhr, ein Firmenfahrzeug aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter schlugen die Seitenscheibe ein und verschafften sich so Zugang zur Ladefläche des Opel Movano. Der Opel war an der Ladestraße gegenüber vom Bahnhof abgestellt. Die Täter stahlen mehrere Werkzeuge, darunter eine Bohrmaschine, eine Akkuflex, eine Biegemaschine und ein Abgasmessgerät. Der Wert liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen dieses Autoaufbruchs. Diese melden sich bitte bei der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

