Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall auf der Gravenhorster Straße Feuerwehr und mehrere Rettungswagen im Einsatz

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntagabend (09.03.) gegen 17.45 Uhr ist es am Kreisverkehr auf der Gravenhorster Straße / Sankt-Josef-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 30-Jähriger aus Ibbenbüren fuhr mit seinem Mercedes von der Gravenhorster Straße aus Ibbenbüren kommend in den Kreisverkehr ein. Als er den Kreisverkehr auf der Gravenhorster Straße in Richtung Hörstel verlassen wollte, fuhr er beim Ausfahren gegen einen Bordstein, touchierte dann die Verkehrsinsel und fuhr anschließend in den Gegenverkehr. Hier prallte er frontal mit dem Auto einer 24-jährigen Ibbenbürenerin zusammen. Die junge Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mercedes wurde schwer verletzt und ebenfalls von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Ibbenbürener wurde festgestellt, dass er während des Unfalls alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Gravenhorster Straße war in Fahrtrichtung Ibbenbüren unmittelbar am Kreisverkehr für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell