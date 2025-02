Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigung durch Graffiti

Soest (ots)

In der letzten Nacht kam es in Soest zu Graffiti-Schmierereien am Parteibüro der CDU am Bahnhof und an einer Hauswand eines Frisörsalons in der Nöttenstraße.

Der oder die Schmierfinken haben am Parteibüro die Eingangsbeschilderung besprüht. Der Schriftzug "CDU Parteibüro" wurde unkenntlich gemacht. Daneben befand sich ein Aufkleber mit folgendem Inhalt: "wieder CDU" und "wählt die Partei, sie ist sehr gut".

In der gleichen Nacht wurde in der Nöttenstraße an einer Hauswand an einem Frisörsalon der Schriftzug "Antifa" mit pinker Farbe aufgesprüht.

Da es sich bei beiden Taten um die gleiche Farbe handelt und beide Taten nachweislich in der gleichen Nacht stattgefunden haben, geht die Polizei von den gleichen Tätern aus. Auf dem Bahnhofsvorplatz ist eine Videobeobachtung installiert. Die Bilder werden nun ausgewertet.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun der Staatsschutz in Dortmund.

