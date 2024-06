Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unterschriftensammlerinnen bestehlen Senior

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am Dienstagvormittag (4. Juni) wurde ein älterer Mann Opfer eines Diebstahls. Die 77-Jährige wurde gegen 11.45 Uhr auf der Apfelstraße von zwei jungen Frauen angesprochen. Diese gaben an, Unterschriften für behinderte Menschen zu sammeln. Für die Gültigkeit seiner Unterschrift verlangten die Frauen, dass der Ausweis des Mannes vorgezeigt werden müsse. Eine der Frauen fasste an die Geldbörse, während die Begleiterin dicht hinter dem Hückelhovener stand. Später stellte der Senior dann fest, dass aus seiner Geldbörse ein niedriger dreistelliger Betrag fehlte. Die Unterschriftensammlerinnen waren beide etwa 160 Zentimeter groß und korpulent. Sie hatten schwarze lange Haare, dunkle Augen, hatten ein südländisches Erscheinungsbild und sprachen hochdeutsch. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell