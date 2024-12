POL-PPKO: Größerer Feuerwehreinsatz im Wohnpark

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, den 26.06.2024 gegen 16 Uhr kam es zu einem gemeinschaftlich begangenen Ladendiebstahl durch ein unbekanntes Täterduo, bestehend aus einer Frau und einem Mann. Diese gingen mit kurzem Abstand in die Rossmann-Filiale in Neuwied und entwendeten Artikel im Wert von über 1000 Euro. Zunächst begab sich die Täterin mit einem Einkaufskorb vor das Regal und entnahm diverse Kosmetikartikel. Diese ...

mehr